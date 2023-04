Approvati i decreti siccità e per rafforzare la Pa

Prosegue in Consiglio dei ministri l’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Secondo quanto si apprende il provvedimento non è stato approvato nella riunione del Cdm di oggi a palazzo Chigi. All’ordine del giorno, tra le altre cose, c’erano anche i decreti legge per l’emergenza siccità e per le rafforzare le capacità amministrative della Pa: sono stati approvati.

