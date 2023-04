Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Massima riservatezza sulla sua salute: al momento non sono stati diramati bollettini medici.

Non è la prima volta che il Cavaliere, 86 anni, ha problemi di salute anche gravi. Tra gli episodi principali, va ricordato che nel giugno 2016 Berlusconi subì un delicatissimo intervento a cuore aperto, sempre al San Raffaele, assistito dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. L’intervento era durato diverse ore e aveva comportato una permanenza di due giorni in terapia intensiva. Sicuramente è stato uno dei momenti più delicati per la sua salute.

Nel 2020 Berlusconi è positivo al Covid. Il rischio per lui venne definito “concreto e reale”, anche il quel caso fu ricoverato al San Raffaele diversi giorni. “Anche stavolta l’ho scampata” disse uscendo dall’ospedale.

Nel gennaio 2022, durante le elezioni del presidente della Repubblica, è poi stato ricoverato in ospedale con un’infezione alle vie urinarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata