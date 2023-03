Era ricoverato da lunedì scorsa per essere sottoposto a controlli medici. Il leader di Forza Italia ha salutato con un cenno della mano coloro che lo attendevano all'esterno della struttura milanese

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha appena lasciato in auto l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì scorso per essere sottoposto a controlli medici. In macchina con lui la compagna Marta Fascina. Il Cavaliere con un cenno della mano ha salutato i cronisti e i curiosi che lo attendevano all’esterno.

Nella giornata di ieri aveva ricevuto la visita del figlio minore, Luigi; il giorno precedente a trovarlo era andato il fratello Paolo.

Berlusconi era stato ricoverato l’ultima volta al San Raffaele poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Quella volta a causarne l’ospedalizzazione era stata un’infezione alle vie urinarie, che aveva reso necessaria l’applicazione di terapie massicce. Il fondatore di Forza Italia è stato ricoverato diverse altre volte nel corso degli ultimi anni.

