Maggiore tempo per le villette, si allenta responsabilità in solido

Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, l’aula del Senato ha dato via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul dl Superbonus, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Il decreto, già approvato dalla Camera, viene dunque convertito in legge.

Sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato.

Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie Sono alcune delle novità introdotte dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie.

