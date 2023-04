Il ministro alla Luiss di Roma: "Quando riferirò in Parlamento? Lo deciderà il Parlamento"

“Sul Pnrr siamo a lavoro, sono stato ieri in Senato per la conversione del decreto. Le modifiche al Pnrr vanno fatte entro il 30 aprile? Stiamo lavorando, non diamo scadenze” così il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto arrivando alla Luiss di Roma per un incontro con gli studenti. “Quando riferirò in Parlamento? Lo deciderà il Parlamento” ha risposto ai cronisti andando via dall’università capitolina.

