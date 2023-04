Il ministro della Difesa a Napoli parla anche della guerra: "Continuare a cercare la pace"

“È molto importante vedere allargarsi la famiglia della Nato ma ci dà l’idea dei tempi che stiamo vivendo: la Finlandia per decine di anni ha desiderato essere staccata, il fatto che scelga di aderire alla Nato è segno che percepisce insicurezza”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, che ha partecipato a Napoli alle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica militare insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “Ogni giorno diventa importante per cercare di aprire un tavolo e far fermare la guerra ma ogni giorno toglie anche un po’ di energia nella continua ricerca della pace ma sono convinto che i temporali finiscono, prima o poi” dice Crosetto a proposito della guerra in Ucraina.

