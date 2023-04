Il co-portavoce Luca Boccoli: "Ha fatto dichiarazioni assurde su Via Rasella"

I Giovani Europeisti Verdi lanciano una staffetta davanti alla sede del Senato contro il presidente Ignazio La Russa. “La Russa dimettiti”, recita il cartello in mano al co-portavoce Luca Boccoli: “Da oggi saremo ogni giorno davanti a Palazzo Madama alle 16 con una staffetta per chiedere le dimissioni del presidente La Russa che ha fatto dichiarazioni assurde su Via Rasella. In preparazione al 25 aprile saremo qui ogni giorno perché è inaccettabile che una persona di questo tipo ricopra la seconda carica dello Stato”.

