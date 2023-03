Lo ha detto il presidente del Senato nel podcast di Libero Quotidiano

“Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato ospite di Terraverso, il podcast di Libero Quotidiano, condotto da Emanuele Ranucci e Pietro Senaldi. “Quando Meloni dice ‘uccisi perché italiani’ sa benissimo che quelli italiani furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani hanno fatto in via Rasella sapendo che ne sarebbe derivata una rappresaglia”, ha aggiunto.

