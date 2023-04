Agostino Santillo contro il governo: "Volete l'austerità"

“Votiamo no a tutela dell’intera filiera dell’edilizia. Questo caschetto rappresenta lavoratori, imprenditori, tecnici che lavorano in cantieri oggi chiusi, grazie a voi”. Lo ha detto, nella dichiarazione di voto contraria al Dl Superbonus e cessione crediti fiscali, Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera. Durante la stessa dichiarazione di voto, i deputati del M5S hanno lanciato una protesta esibendo i caschetti dei lavoratori dell’edilizia. “Siete esecutori di un tradimento portato avanti da un sistema istituzionale e bancario di cui fate parte. Voi siete per l’austerità. Volete un Pil da prefisso telefonico, minando la credibilità dell’Italia. Avete violato un patto con i cittadini e le imprese: quale investitore viene in Italia così? Abbiamo milioni di edifici sotto sequestro, migliaia di lavoratori con le braccia incrociate. Votiamo no a tutela dell’intera filiera dell’edilizia. Questi cantieri oggi sono chiusi”, ha concluso Santillo.

