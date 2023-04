Il leader di Sinistra Italiana: "Maggioranza rinvia scadenze più importanti"

Opposizioni all’attacco sulla gestione dei fondi del Pnrr da parte del governo. “Questa maggioranza tende a rinviare tutte le scadenze più importanti. Come sulle case green ogni volta che si può rinviare questa maggioranza rinvia. Una maggioranza divisa che non dà risposte al Paese e che non ci dice quali sono i problemi del Paese”, dice il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Montecitorio. “Continuano a dire che ci sono progetti che non si possono realizzare ma li hanno votati perché due partiti su tre al governo erano anche nel governo precedente. Ci dicano quali sono i problemi e si discuta del merito”, aggiunge Fratoianni.

