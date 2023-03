Il presidente di Confedilizia: "Fortemente contrari a questa proposta Ue"

“Siamo fortemente contrari a questa proposta di direttiva europea e speriamo che il Governo abbia intenzione, come il Parlamento, di bloccarla. Si tratterebbe di una misura devastante per il nostro patrimonio immobiliare che non è assolutamente pronto”. Lo ha dichiarato il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa fuori da Palazzo Chigi sul testo della proposta di direttiva europea “Case green”. “Ci sarebbe una svalutazione enorme e dei costi altissimi. Non ci sarebbe secondo molti operatori e lo stesso ministro dell’Ambiente la possibilità pratica di eseguire gli interventi in questione. C’è ancora tempo a nostro avviso di cambiare radicalmente questo testo”, ha aggiunto Spaziani Testa.

