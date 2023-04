Il sindaco della Capitale: "Invece di un referendum abbiamo optato per una drastica limitazione del numero"

“Un referendum sui monopattini come a Parigi? Noi abbiamo optato per una linea diversa che è quella di una drastica limitazione del numero perché non solo passeranno da 14.500 a 9mila, ma nel centro sarà consentito l’accesso solo a 3mila. Quindi pochi, ma distribuiti su un territorio più ampio di Parigi e che ha bisogno di integrare più forme di mobilità specie per l’ultimo tratto”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo l’incontro a Palazzo Chigi sul Giubileo. “Una città grande come Roma non può avere una metropolitana che raggiunge ogni quartiere. L’utilizzo nel centro è troppo basso con un impatto negativo sulla circolazione e questo nuovo assetto risolverà il problema”, ha aggiunto Gualtieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata