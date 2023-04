Si vota oggi e domani fino alle 15

Urne aperte in Friuli Venezia Giulia per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota dalle 7 di questa mattina fino alle 23. Domani dalle 7 alle 15.

Contestualmente si svolgeranno le elezioni amministrative in 24 comuni di cui due sopra i 15 mila abitanti: Sacile e Udine, unico capoluogo al voto.

Venerdì sera la chiusura della campagna elettorale del centrodestra, con la premier Meloni che ha dato forfait e si è collegata in video, poiché nel pomeriggio si era recata al Colle da Mattarella.

