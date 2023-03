La premier non si è recata alla chiusura della campagna elettorale per Fedriga in Friuli Venezia Giulia per andare al colle. In video ha dichiarato: "Immigrazione irregolare un problema"

Giorgia Meloni ha disertato la chiusura della campagna elettorale in Fvg per andare al Colle da Mattarella. “Per noi è fondamentale sapere che al di là di quello che sentiamo dire, di una opposizione che fa il suo lavoro, la maggioranza dei cittadini italiani continua a credere che le nostre idee di buon senso, che il nostro lavoro fatto con determinazione e coraggio, senza guardare in faccia nessuno, se non al mandato ricevuto dal popolo, è sostenuto”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a Udine nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale del governatore uscente Massimiliano Fedriga.

“Massimiliano Fedriga ha cominciato a fare politica da giovanissimo, a 15 anni, come me, e come me praticamente non ha mai smesso. Non so se ogni tanto come me si chieda anche ‘chi me lo ha fatto fare?”, ha detto Meloni.

Meloni sul Rdc

“La nostra scelta di abolire il reddito di cittadinanza per chi può lavorare sta dando i suoi frutti – ha spiegato la premier – molte persone oggi stanno lavorando e cresceranno molto di più di quanto sarebbero cresciti se fossero rimasti ad aspettare che lo Stato elargisse loro il reddito di cittadinanza. Quindi io rivendico questa scelta, e ne rivendico mille altre”.

Migranti “problema europeo”

“Non abbiamo avuto paura di dire che l’immigrazione irregolare di massa è un problema, è un problema europeo che deve essere risolto a livello europeo: e fidatevi che ci riusciremo”, ha detto ancora Meloni.

