La ministra del Lavoro a margine del convegno Confapi

“Se siamo preoccupati per i ritardi sul Pnrr? No non siamo preoccupati. Per quanto riguarda il ministero del Lavoro siamo in linea. Stiamo cercando di capire come ottimizzare il Pnrr per rendere più efficaci gli interventi. Non c’è preoccupazione. Terza rata Recovery a rischio? Direi di no”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine del convegno Confapi all’Auditorium della Conciliazione Roma.

