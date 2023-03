Il sindaco di Milano a margine di una conferenza stampa a Bruxelles

Le dichiarazioni del ministro Raffaele Fitto di ieri” sugli obiettivi del Pnrr che non si riusciranno mai a raggiungere entro il 2026 “suonano un po’ come una resa, ma siccome siamo ancora in tempo estendiamo a tutti l’operazione verità e diamo i fondi a chi li sa investire”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo a Bruxelles sulla questione delle famiglie arcobaleno in Italia.

