Il sindaco di Milano a Bruxelles: "Non dare per scontato che si debba perdere questa battaglia"

Su questa battaglia “potrebbe esserci un asse abbastanza largo” e serve trovare una sintesi tra un asse “idealmente composto da Verdi, sinistra, Terzo Polo e M5s. Certo in questi casi si fa prima a sottolineare le differenze che le cose in comune, ma su una questione del genere credo che ci possa essere una convergenza“. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo a Bruxelles dal gruppo Verdi/ALE sulla repressione italiana delle famiglie arcobaleno. “Serve un quadro unico, condiviso, tra i sindaci. Certo ci rivolgeremo anche a sindaci di centrodestra, il sindaco di Treviso, Conte, si è espresso a favore ed è un sindaco leghista”, ha precisato Sala che ha aggiunto: “E’ evidente che il centro-destra è forte, ma io ricordo a tutti che in 7 anni che sono sindaco ho visto sei governi, e ho detto tutto. Non dobbiamo dare per scontato che questa battaglia si debba perderla“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata