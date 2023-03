La ministra per la Famiglia: "La Corte di Cassazione dà un'indicazione precisa"

“Sulle famiglie arcobaleno il punto fondamentale è rispettare la legge. I sindaci che vogliono continuare a fare le trascrizioni, non sono contro la circolare Piantedosi, ma contro la sentenza della Corte di Cassazione che da un’indicazione precisa che è quella dell’adozione in casi particolari mentre il bambino viene registrato dal padre biologico e ha tutti i diritti”. Così il Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella a margine della Presentazione del progetto di ricerca “Per una Primavera demografica” a cura della Fondazione Magna Carta. “Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie naturali abbiamo in programma dei provvedimenti, in particolare per accompagnare la maternità ma in tutti i provvedimenti di questo Governo ci sarà un’attenzione particolare alla famiglia come ad esempio una riforma in quel senso del reddito di cittadinanza”, ha concluso.

