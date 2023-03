L'esponente di +Europa a margine di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati

“La direttiva non vincolante di Piantedosi è secondo me espressione della tendenza proibizionista di questo governo e della timidezza sui diritti civili dell’opposizione che quando avrebbe potuto mettere qualche paletto ad esempio sullo ius scholae non ha avuto abbastanza coraggio”. Lo ha detto l’esponente di + Europa Emma Bonino a margine della conferenza stampa “Famiglie arcobaleno: i sindaci vadano avanti con le trascrizioni” alla Camera dei Deputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata