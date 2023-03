Il vice presidente del Consiglio a Roma in occasione della 4a edizione della Community Valore Acqua per l'Italia

La siccità è una vera e propria emergenza che interessa il nostro Paese (e non solo) e la Giornata mondiale dell’acqua non ha fatto altro che mettere sotto i riflettori questo tema. Matteo Salvini ha affrontato la questione in occasione della 4a edizione della Community Valore Acqua per l’Italia, a Roma. “Il 2022 è l’anno più secco degli ultimi 500, il 2023 è cominciato malissimo. Nel decreto acqua, se arriverà in Consiglio dei ministri martedì, chiederò soldi perchè il commissario senza soldi non risolve l’emergenza”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Nel decreto servono poteri, cabina di regia, eventuale commissario e soldi. Poi modifiche normative per smaltire fanghi e materiali da scavo che occupano un terzo della capienza delle dighe. E infine serve un’opera di comunicazione sull’uso consapevole della risorsa idrica”, ha aggiunto Salvini.

