Il co-portavoce di Europa Verde denuncia le difficili condizioni del fiume

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, denuncia le condizioni di siccità in cui versa parte del Nord Italia. Il leader dei Verdi ha quindi portato a Montecitorio alcuni sassi del letto dell’Adige. “L’ho portato in Aula perché l’ho preso proprio al centro del letto del fiume dove normalmente ci sono due metri di acqua in questo periodo”, ha detto Bonelli. “Stiano tranquilli sui sassi, intanto questo Governo continua con politiche ostili all’ambiente e al clima. Continuano a bruciare fonti fossili. L’esatto contrario di quello che dice la scienza”, ha aggiunto.

