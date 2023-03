Il capo dello Stato con gli studenti nel casertano nella Giornata delle vittime della mafia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, incontra gli alunni dell’Istituto tecnico ‘Guido Carli’ di Casal di Principe. Il Capo dello Stato ha ricordato il sacrificio di don Giuseppe Diana, il parroco ucciso dalla camorra per la sua attività sociale di contrasto ai clan. “Siate orgogliosi di essere concittadini di don Giuseppe Diana – ha detto Mattarella rivolgendosi agli studenti – l’Italia guarda a voi come straordinario esempio di rinascita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata