Il leader M5s a manifestazione 'esodati' del superbonus a Roma

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a piazza della Repubblica, a Roma, dove è in corso la manifestazione organizzata dagli esodati del superbonus. Sull’invio delle armi all’Ucraina con il Pd “non si rompe nulla perché la posizione del Pd è stata sempre di grande convinzione per quanto riguarda questa strategia militare. Il problema non è il rapporto con il Partito democratico”, chiarisce l’ex premier che aggiunge: “L’escalation militare non ha più fine, noi vogliamo un percorso negoziale di pace e l’Italia deve essere in prima fila”.

