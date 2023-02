Riunione a Palazzo Chigi con l'Abi, oltre a Cdp e Sace, poi le categorie. Oggetto del meeting, lo stop alla cessione dei crediti decretato dall'esecutivo

Riunione a Palazzo Chigi sui bonus edilizi. Al centro del confronto tra governo, Abi, Cdp e Sace i crediti del superbonus. Presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente). L’incontro è stato convocato dopo il decreto governativo che ha siglato lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per i bonus edilizi, e in particolare per il Superbonus 110%. I crediti incagliati sono, ha detto Giorgetti, pari a 110 miliardi. Sotto Palazzo Chigi, fuori dalla piazza su via del Corso, si è radunata una ventina di persone in rappresentanza di imprese, lavoratori e committenti che si sono autodefiniti ‘esodati’ del superbonus.

A seguire è prevista un’altra riunione con le associazioni di categoria, tra cui Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative italiane.

