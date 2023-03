La protesta del presidio di minoranza in riferimento alla tragedia dei migranti

I partecipanti al presidio contro la presenza della premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil, al Palacongressi di Rimini, iniziato alle 8,30 stamane nel piazzale antistante la sede del congresso dopo un’ora e mezza circa hanno preso i peluche per portarli nella sala dove il capo del governo interverrà. Una parte del centinaio di peluche disposti per terra come simbolo del dissenso della minoranza congressuale guidata da Eliana Como è stata prelevata da alcuni delegati, anche non esponenti della mozione di minoranza congressuale, che poi sono entrati nel palazzetto.

I peluche scelti per la manifestazione di dissenso all’invito a intervenire da parte del segretario generale della Cgil Maurizio Landini alla premier Meloni sono un riferimento simbolico alla tragedia dei migranti di Cutro. I delegati hanno portato i pupazzi di peluche in sala, dove Meloni interverrà, per disporli sui tavolini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata