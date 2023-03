La premier lasciando il congresso nazionale a Rimini

“Sono soddisfatta, non ho mai paura di confrontarmi, come si sa. Penso fosse una cosa giusta, era doveroso esserci“. Così la premier Giorgia Meloni, risponde uscendo dal palacongressi dove si svolge il congresso nazionale Cgil a Rimini, dopo il suo intervento in sala, alla domanda dei cronisti se sia andata meglio del previsto. La premier è uscita con un mazzo di fiori bianchi per poi salire in auto.

