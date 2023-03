Le parole del vicepremier a margine dell'inaugurazione dei lavori per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari

Matteo Salvini ha parlato anche della riforma del fisco dopo aver dato il via ai lavori di scavo della galleria Telese – Vitulano nuova linea dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli Bari. “Se la Cgil dice no, vuol dire che la riforma è fatta bene. Ridurre le aliquote fiscali, ridurre il carico fiscale è fondamentale per operai e imprenditori. Io poi continuo a essere convinto che una pace fiscale definitiva tra fisco e cittadini, prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, sarebbe utile”, ha detto il vicepremier.

