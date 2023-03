Il ministro delle Infastrutture: "Contento di quello che ha fatto il Governo in questi mesi"

Matteo Salvini torna a parlare della questione migranti e del decreto varato dall’esecutivo in occasione del Consiglio dei ministri straordinario riunitosi a Cutro il 9 marzo. “Ho piena fiducia in Piantedosi, rispetto il lavoro dei miei colleghi ministri e son contento di quello che ha fatto il Governo in questi mesi”, ha detto il ministro delle Infrastrutture che oggi ha dato il via ai lavori di scavo della galleria Telese – Vitulano della nuova linea dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

