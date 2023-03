Il vicepremier in conferenza stampa a Cutro dopo il Cdm straordinario

(LaPresse) Il Consiglio dei ministri straordinario che si è riunito a Cutro, nel luogo del naufragio del 26 febbraio, ha dato l’ok al decreto legge sul tema dei migranti. “Si tratta di un decreto di buon senso che abbiamo approvato all’unanimità”, ha detto il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini in conferenza stampa. Quest’ultimo ha anche affermato che, sulla base di questo nuovo dl, tutte le regioni italiane dovranno dotarsi di almeno un centro per i rimpatri. “Spero che ora si possa mettere uno stop a polemiche indecorose per un Paese accogliente come il nostro”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata