Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Avere a cuore l'ambiente pulito è fondamentale ma non possono essere le famiglie in difficoltà a pagare le spese"

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva sulle case green che punta ad aumetare l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Il centrodestra italiano, però, si è presentato compatto contro questo provvedimento. “Avere a cuore l’ambiente pulito è fondamentale ma non possono essere le famiglie in difficoltà a pagare le spese“, ha detto Matteo Salvini a Benevento, in occasione dell’inaugurazione dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità che colega il capoluogo campano con Bari. “Costringere tutti a cambiare macchina e comprasela elettrica, costringere tutti a spendere 50mila euro per sistemare casa entro pochi anni, è un lusso che molti non possono permettersi“, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Quindi chiediamo buon senso, più tempo e aiuti”.

