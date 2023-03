L'ex segretario dem: "Cercherò di dare una mano, per quel che posso, alle nuove generazioni"

Ieri è ufficialmente iniziata l’era di Elly Schlein alla guida del Partito democratico. La neo segretaria è stata proclamata in occasione dell’Assemblea nazionale dem tenutasi al centro congressi La Nuvola, a Roma. Pier Luigi Bersani, intercettato oggi dai cronisti mentre si stava recando al Senato per il convegno ‘Cantiere delle idee’, ha commentato così il nuovo corso del partito: “Cercherò di dare una mano, per quel che posso, alle nuove generazioni del Pd. Il discorso di Schlein? Bello. Discorso consapevole, agguerrito, molto moderno e legato all’evoluzione dei tempi”, ha detto l’ex segretario dem. “Sulla lotta a cacicchi e capibastone?”, chiede una giornalista riferendosi al discorso fatto da Schlein. “Non si può darle torto”, ha aggiunto Bersani, sicuro che la nuova segretaria “ce la farà”.

