Così la neo segretaria: "Non ci serve una resa dei conti"

Elly Schlein punta su unità e identità nel suo intervenento all’assemblea nazionale dem in corso a Roma. “Non ci serve una resa dei conti, dobbiamo mettere a valore le nostre differenze senza da questi farsi silenziare – ha detto la neo segretaria – Lo sapremo fare nella misura in cui noi saremo stare uniti. Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare: non vogliamo più vedere stranezze nei tesseramenti, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. E’ una sfida che dobbiamo affrontare insieme, perché ne va della credibilità del Pd, e su questo non sono disposta a cedere di un millimetro”.

