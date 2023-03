A FdI 6 assessori su 10, Rifiuti a Ghera

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca presenta la nuova Giunta dopo giorni di trattativa tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. . Dei 10 assessori – 5 uomini e 5 donne – 6 vanno a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia. La vicepresidente della giunta regionale è Roberta Angelilli di FdI (che ha anche la delega allo Sviluppo economico). Gli altri assessori sono: per FdI Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Elena Palazzo (Ambiente, Sport e Turismo), Fabrizio Ghera (Trasporti e Rifiuti), Massimiliano Maselli (Politiche sociali), Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione); per la Lega, Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche abitative) e Simona Baldassarre (Cultura e Politiche giovanili e della Famiglia); per FI Giuseppe Schiboni (Lavoro e Scuola, Università, Ricerca e merito) e Luisa Regimenti (Personale, Sicurezza urbana e Rapporti con enti locali).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata