“Sul termovalorizzatore c’è un commissario quindi non facciamo letture che non stanno né in cielo né in terra. Ho già avviato un dialogo con il sindaco anche se rimane in sospeso la questione dell’Ardeatina. Se dobbiamo pensare che a regime dovrebbero passare circa 1800 mezzi al giorno l’impatto con la viabilità sarebbe enorme. Bisognerà discutere di questo ma sull’agenda dell’economia circolare nessun cambio di passo”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione della Giunta nella sede di Via Cristoforo Colombo a Roma. “Mi vedrò nei prossimi giorni con Gualtieri che mi ha detto di aver valutato l’aspetto dell’Ardeatina. Sono ottimista e non ci sono no pregiudiziali”, ha aggiunto il neo-governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata