Presentata la nuova giunta, 16 gli assessori

“Non c’è nessun Opa di Fratelli d’Italia. C’è un’ottima giunta. Un grande lavoro di squadra e quindi crediamo che ci presentiamo ai lombardi con un governo di questa regione che saprà dare le risposte giuste a tante istanze che hanno i cittadini”. Lo ha detto il ministro del Turismo e coordinatore regionale di FdI, Daniela Santanchè, a margine della presentazione della nuova giunta a Palazzo Lombardia. 16 gli assessori, sette sono del partito di Giorgia Meloni. “Siamo il primo partito di maggioranza relativa, ma siamo una squadra. Abbiamo la consapevolezza che da soli non si vince. Vince la squadra. Direi anche che siamo stati generosi nella formazione della Giunta perché quello che personalmente prediligo è che ci sia una squadra forte, coesa e compatta perché nella vita anche il più bravo da solo non vince”, ha aggiunto Santanchè

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata