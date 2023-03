La capogruppo al Senato e coordinatrice regionale del partito azzurro: "Il programma del centrodestra non cambia"

“Lavoreremo con grande determinazione, siamo assolutamente soddisfatti. FI ha tre posizioni in giunta, con due deleghe pesanti e un sottosegretario che potrebbe addirittura somigliare a un terzo assessore”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia in Senato e coordinatrice regionale azzurra, Licia Ronzulli, a margine della presentazione della nuova giunta regionale della Lombardia. “Il presidente Berlusconi ha sempre un ruolo, è il nostro leader, ha seguito tutti i passaggi di questa giunta come sta seguendo tutti i passaggi anche della giunta regionale del Lazio e quindi noi siamo assolutamente i suoi discepoli e seguiamo la sua linea sempre”, ha aggiunto Ronzulli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata