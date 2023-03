L’esponente di FdI, confermato assessore alla Sicurezza, a margine della presentazione della nuova squadra

“Credo che sia la giunta migliore che si potesse scegliere. Faremo del nostro meglio per proseguire l’ottimo lavoro già svolto nei 5 anni precedenti”. Lo ha detto l’esponente di FdI, Romano La Russa, confermato assessore alla Sicurezza, a margine della presentazione della nuova giunta lombarda. “Aggiungo che con un po’ più di destra in questa giunta le cose non potranno che andare ancora meglio“.

