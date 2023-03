"La tua faccia è già un macabro destino" si legge su un muro della città laziale. La denuncia arriva dal Pd provinciale: "Minacce squadriste con evidente richiamo al nazismo"

Un svastica con la scritta ‘Schlein, la la tua faccia è già un macabro destino‘ è apparsa sul muro in via della Fortezza a Viterbo. La denuncia arriva dal Pd provinciale. “La nostra comunità respinge con forza queste intimidazioni e queste minacce che non possono certo essere equivocate. Sono minacce squadriste con un evidente richiamo al nazismo“, la replica della Federazione Pd di Viterbo.

Meloni: “Solidarietà a Schlein vittima atto vergognoso e indegno”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza”. È quanto si legge in una nota della presidente del Consiglio.

M5s: “Solidarieta a Schlein, frasi violente e disgustose”

“Le frasi violente apparse a Viterbo rivolte a Elly Schlein sono riprovevoli e disgustose. A lei va la nostra piena solidarietà, con l’auspicio che i responsabili vengano trovati al più presto e assicurati alla giustizia”. Così i capigruppo M5S Barbara Floridia e Francesco Silvestri.

Bonaccini: “Massima solidarietà a Schlein, non ci intimidiscono”

“Parole indegne. Massima vicinanza e solidarietà ad Elly Schlein, non pensino di intimidirci”. Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini.

Parole indegne. Massima vicinanza e solidarietà ad Elly. Non pensino di intimidirci. pic.twitter.com/mSNk3hP0Zo — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) March 9, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata