Così il leader della Lega sul decreto: "Dl di buon senso, mette stop a polemiche indecorose"

Matteo Salvini ha parlato del decreto legge sui migranti licenziato dal Consiglio dei ministri che si è riunito a Cutro, comune calabrese teatro del tragico naufragio dello scorso 26 febbraio. “Si tratta di un decreto di buon senso che abbiamo approvato all’unanimità”, ha spiegato il vicepremier aggiungendo: “Spero che ora si possa mettere uno stop a polemiche indecorose per un Paese accogliente come il nostro”. Poi la chiosa del leader della Lega: ” “L’Italia è un Paese accogliente, non è un Paese razzista. Chi lo dice è ignorante o in malafede”.

