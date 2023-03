Ieri caos sul rimpatrio e lo spostamento delle salme, proteste dei parenti

Ci sarebbero due manifestazioni distinte previste per oggi a Cutro, dove si terrà il Consiglio dei ministri dopo il tragico naufragio di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Uno di protesta, uno per la Pace, collegato all’idea, nata sul territorio, che Cutro possa ricevere il Nobel per la Pace: “Domani 9 Marzo 2023 ore 15.30 in silenzio religioso. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare al corteo di Pace dalla piazza fino il comune di Cutro”, sarebbe il messaggio che circola in queste ore e che viene riportato anche sui social.

Nella notte comparsa anche una scritta contro il ministro Piantedosi: “Cutro non difende Piantedosi”. E poi: “Il governo arriva, i morti rimangono”.

Ieri giornata di tensione a Crotone, dove i familiari delle vittime del naufragio hanno organizzato delle manifestazioni di protesta dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte del Prefetto, che le salme sarebbero state trasferite presso il cimitero musulmano di Bologna. “Abbiamo organizzato una manifestazione di protesta perché abbiamo capito che la Prefettura stava per trasferire le salme senza l’autorizzazione dei familiari per potarle a Bologna”, ha raccontato a LaPresse il parente di una delle vittime afghane del naufragio. “Per i talebani chi scappa è un traditore. Spero – ha aggiunto – che le famiglie lì non abbiano problemi”.

A fine giornata la soluzione. “È stata adottata la scelta di non trasferire più a Bologna le salme che dovevano andare in Afghanistan. La Prefettura sta individuando una soluzione; penso che dovrebbe ricevere alcuni preventivi da alcune agenzie funebri tedesche per portare le salme da Crotone in Germania, da qui a Instanbul e poi a Kabul”, spiega a LaPresse il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce che continua: “Il numero maggiore di richieste, 38, sono di familiari che vorrebbero trasferire le salme delle vittime in Afghanistan”. Intanto, conferma il primo cittadino, il comune di Crotone rimpatrierà 7 salme.

