Il leader dei Verdi: "Come può la presidente Meloni tollerare questo?"

“La proposta portata in aula dalla Lega che prevede l’espulsione di chi ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi legati alla discriminazione sessuale è una schifezza”. Lo ha dichiarato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Montecitorio. “Non garantire la protezione a chi rischia la pena di morte per la propria omosessualità, oppure negare la proroga agli studenti già in possesso di un visto consolare è una follia”, ha sottolineato Bonelli, aggiungendo: “Come può la presidente Meloni tollerare una schifezza di questo genere?”.

