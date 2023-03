L'informativa alla Camera dei Deputati del ministro dell'interno sulla tragedia nel crotonese

“Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le vittime di questo ennesimo, tragico, naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’informativa alla Camera dei Deputati sulla vicenda del naufragio di Cutro. “Premesso che il bilancio non è ancora definitivo – ha aggiunto Piantedosi – gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80“. “Di questi – ha proseguito il ministro – 54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, 12 nel Sistema SAI a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati”. “In particolare – ha concluso Piantedosi sui numeri della tragedia – sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore”. I sopravvissuti sono afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata