Il presidente della Repubblica a Potenza per inaugurare l'anno accademico 2022 23 dell'Università della Basilicata

“A non molta distanza da qui, sulle coste di Calabria giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione dell’intero Paese“. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Potenza alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 dell’Università degli studi della Basilicata. “I profughi afghani hanno fatto tornare anzitutto in mente quanto quasi due anni fa il nostro paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano Kabul, per portare in Italia non soltanto i nostri militari lì in missione, ma tutti i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione. Li abbiamo tutti accolti qui in Italia, non abbiamo lasciato nessuno“, aggiunge il capo dello Stato.

