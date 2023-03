La risposta di Giorgia Meloni alle critiche per non essersi recata sul luogo della strage. Ue: "Ricevuto lettera della premier, a breve risposta"

Sarà giovedì a Cutro il prossimo Consiglio dei ministri. Lo aveva anticipato la premier Giorgia Meloni, che, dopo le critiche per non essersi recata sul luogo del tragico naufragio, aveva detto che si sarebbe tenuto un Cdm nel luogo della strage per lanciare un messaggio. Sono 71 al momento le vittime del naufragio di un barcone carico di migranti, si stima almeno 180.

“Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì 9 marzo 2023 nel Comune di Cutro (Crotone). La riunione si terrà nel corso del pomeriggio. Saranno successivamente comunicati l’orario, la sede e l’ordine del giorno”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Ue: “Ricevuta lettera Meloni, a breve risposta”

“Abbiamo ricevuto la lettera” della premier italiana Giorgia Meloni e “risponderemo a breve”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, nel corso del briefing quotidiano. “Inoltre siamo completamente d’accordo sulla necessità di agire ed è per questo che la presidente della Commissione ha chiesto di raddoppiare gli sforzi per il Patto sulle migrazioni“, ha aggiunto la portavoce. “Allo stesso tempo dobbiamo continuare ad attuare il piano d’azione sul Mediterraneo centrale e altre misure operative”, ha concluso la portavoce della Commissione Ue.

