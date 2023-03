La presidente del Consiglio nel punto stampa organizzato al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti

“Se ho valutato la possibilità di andare in visita a Cutro o Crotone? Per la verità ho valutato qualcosa di più già da qualche giorno, e cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell’immigrazione“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa organizzato al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti. “Io penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora, questo è il compito del governo e un governo serio questo deve fare”, aggiunge.

