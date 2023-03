La ministra a margine della cerimonia per il 125esimo anniversario dalla fondazione dell'Inps

Marina Calderone, ministra del Lavoro, illustra i prossimi cambiamenti che verranno attuati in merito al reddito di cittadinanza. “Abbiamo iniziato a lavorare il 22 ottobre e non ieri. Stiamo mettendo a punto il programma GOL e le altre iniziative. Cambierà il paradigma. Abbiamo ereditato 600mila percettori che non sono mai passati per centri per l’impiego. La nuova misura vedrà come primo passaggio il patto d’attivazione digitale e il patto di servizio, da lì partiranno tutte le misure”, ha detto Calderone a margine della cerimonia per il 125esimo anniversario dalla fondazione dell’Inps a Palazzo Wedekind a Roma.

