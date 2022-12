Stop al primo rifiuto di un'offerta di lavoro: salta la parola "congrua"

Modifiche al reddito di cittadinanza nella legge di bilancio. Stop al reddito di cittadinanza per chi rifiuta la prima offerta di lavoro, per cui salta il requisito di congruità in manovra. Scompare infatti il termine ‘congrua’ dopo la parola ‘offerta’: insomma il reddito non ci sarà più al primo rifiuto di un lavoro (qualsiasi esso sia).

Ma non solo: per chi ha tra i 18 e i 29 anni, e non ha completato la scuola dell’obbligo, a meno di non iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, stop al reddito.

