La preoccupazione del sindaco per la possibilità di nuove faide

Il sindaco di Napoli preoccupato dopo i due agguati di camorra in 24 ore, nei quartieri Ponticelli e Pianura. In entrambi i casi si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine e affiliati ai diversi clan in lotta tra loro per il controllo della città. “Preoccupati da nuove faide, tenere alta l’attenzione”, avverte Gaetano Manfredi a margine di un’iniziativa presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

