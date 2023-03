La vittima è Antonio Esposito, noto alle forze dell'ordine partenopee. Sull'accaduto indagano i carabinieri

A Napoli, nel quartiere Pianura a via Pallucci, angolo via Toricelli una persona è stata uccisa in strada. Sull’accaduto indagano i carabinieri. La vittima è il 48enne napoletano Antonio Esposito, noto alle forze dell’ordine partenopee.

