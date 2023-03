Il leader pentastellato: "Non abbandoneremo atteggiamento costruttivo"

“Siamo in opposizione e siamo assolutamente convinti di continuare con una forte opposizione, ma non abbandoneremo un atteggiamento costruttivo. Ne approfittiamo per fare gli auguri alla neo-segretaria del Pd Elly Schlein. Le auguriamo di portare avanti il suo progetto di rinnovamento del Pd con forza, so che avrà molto da fare perché conosciamo bene le correnti del Pd e come è strutturato questo partito di antica tradizione”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio Nazionale nella sede M5S di Roma. “Abbiamo chiesto la calendarizzazione della proposta di legge sul salario minimo a mia firma. Su questo Schlein ha dichiarato che è un obiettivo prioritario del Pd. Buste paga da fame per oltre 4 milioni di lavoratrici e lavoratori”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata